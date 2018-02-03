Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu arada, Papa Francis’in davetlisi olarak yarın akşam Roma’ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için İtalya’nın başşehrinde kırmızı alarm verildi. Ayrıca Erdoğan’ın temasta bulunacağı güzerganhlar da gizli servis tarafından “Yeşil Alan” ilan edildi. Gizli Servis’in Yeşil Alan denilen bölgeyi bir haftadır tamamen kontrol altına aldığı, buralarda bütün girişimler ile toplantıların yasaklandığı bildirildi. Erdoğan’ın geçeceği bütün güzergahların 24 saat ESD, MOBESE ve seyyar kameralar tarafından denetlendiği öğrenildi. ABD Başkanlarının İtalya ziyaretinde bile 2.800 polis görev yaparken, Erdoğan’ın konvoyunun ise 3.500 İtalyan polisi eşliğinde hareket edeceği kaydedildi. Ambulans ve itfaiye araçlarının da Erdoğan’ın konvoyunu takip edeceği ifade edildi. Erdoğan’ın Vatikan ziyareti, 59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk ziyaret olacak.