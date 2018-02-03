Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün AK Parti milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında bazı bakanlıkların, OHAL Komisyonu kararlarını beklemeden göreve iadeler yaptığına ilişkin uygulama gündeme geldi. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AK Partili Ömer Serdar, OHAL Komisyonu çalışmaya devam ederken, bazı bakanlıkların bu kararları beklemeden göreve iadeler yaptığını hatırlatarak bu durumun sıkıntılara yol açtığını ifade etti. Sözkonusu yaşananların kamuoyunda "Hükûmette adamı olan işine geri dönüyor" algısına sebep olduğunu dile getiren Ömer Serdar, kurumların OHAL kararlarını beklemesinin daha doğru olacağını aksi hâlde zor durumda kalınacağını söyledi.

Ömer Serdar’ın bu sözleri üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gecikmesinde mahzur olan hâllerde hükûmetin karar almasının doğru olduğunu ifade etti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise göreve iade edilenlerin ‘Mor Beyin yazılımı’ mağdurları olduğunu hatırlattı. Serdar, Mor Beyin mağdurlarını kastetmediğini söyleyince de araya bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. Ömer Serdar'ın endişelerinin haklı olduğunu dile getiren Erdoğan “Ömer bey farklı bir şeyden söz ediyor. Buna bakmak lazım. Sonuçta, OHAL komisyonundaki arkadaşların çalışmalarına güveniyorum. Gayet iyi çalışıyorlar. Çok ciddi araştırmalardan sonra karar veriyorlar" dedi.