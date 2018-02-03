Bursa'da patlama meydana geldi! Bursa Yıldırım'da Erikli mahallesinde bulunan Hacivat deresi üzerindeki yaya yoluna tuzaklanan EYP'nin bir polis memurunun geçtiği sırada patladı. Patlamanın etkisiyle polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bursa'da EYP'li pusu! 1 polis yaralı
03.02.2018 - 09:16 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'dan son dakika patlama haberi geldi. İlk belirlemelere göre bir polis memuru yaralanırken patlamanın EYP'den (El yapımı patlayıcı) kaynaklandığı açıklandı.
Bursa'da patlama meydana geldi! Bursa Yıldırım'da Erikli mahallesinde bulunan Hacivat deresi üzerindeki yaya yoluna tuzaklanan EYP'nin bir polis memurunun geçtiği sırada patladı. Patlamanın etkisiyle polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Etiketler : bursa,patlama,
541035 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541035.aspx
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