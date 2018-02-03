Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da patlama meydana geldi! Bursa Yıldırım'da Erikli mahallesinde bulunan Hacivat deresi üzerindeki yaya yoluna tuzaklanan EYP'nin bir polis memurunun geçtiği sırada patladı. Patlamanın etkisiyle polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



