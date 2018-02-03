Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlere büyük bir darbe vurdu. Köşeye sıkışan teröristler, Türkiye'nin bir an önce durdurulması için açıklama üstüne açıklama yaptı.

YPG'Yİ VURDUKÇA SES HDP'DEN GELİYOR

Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda hareket eden örgütün siyasi kanadı da Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurmak için elinden geleni yapmaya başladı.

"ERMENİ OLARAK KORKULARIM VAR"

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, France 24 kanalına konuk oldu. Türkiye aleyhinde küstah açıklamalarda bulunan HDP'li vekil, bir Ermeni olarak 100 yıl önce yaşananların olabileceğinden çok korktuğunu söyledi.

Garo Paylan, "Bir Ermeni olarak büyük korkularım var. Çünkü 100 yıl önce aynı şey Ermenilere de yapıldı ve bu Ermeni soykırımı ile sonuçlandı" diye konuştu.

100 YILLIK YALANIN TEKRARI

HDP'den daha önce yapılan açıklamalarda bölgede Ermeni ailelerin hedef alındığı yalanı ortaya atılmıştı.

SİVİLLERİ HEDEF ALAN KİM

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni karalamak için açık açık yalan söyleyen Paylan, Afrin'de sivillerin hedef alındığını savundu.

HDP'li vekil, terör örgütü YPG'nin bulunduğu bölgeden sivillerin üzerine atılan roketlerden ise hiç bahsetmedi.