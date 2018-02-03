Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgür Suriye Ordusu kuvvetlerinin sorumluluğuna verilen defin işlemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçirilen köylerde yapılıyor. 2 Şubat Cuma günü ÖSO askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, Arapça olarak, “Biz Şam Tugayları Özgür Suriye Ordusu'ndan şimdi PKK’nın cesetlerini defnediyoruz. Müslüman olarak bunu dinimiz emretti. Peygamberimizin hadisi şerifinde, ‘Ölünün kemiğini kırmak, onu diri iken kırmak gibidir.’ Bu hadis-i şerif gereğince PYD’li teröristlerin cesetlerini de gömüyoruz. Biz burada topraklarımızı teröristlerden temizliyoruz. Ancak buradaki masum Kürtler kardeşlerimizdir. Ailemiz gibidir, hiçbir problem yoktur” açıklaması dikkat çekiyor.

Bu arada bazı kesimlerce, günlerce cesetlerin ortada kalması eleştirilmişti. Özgür Suriye Ordusu’nun defin işlemlerini titiz bir şekilde yerine getirmesi 2 Şubat Cuma günü kaydedilen görüntülerle dünya kamuoyuna gösterildi.