Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Salıpazarı'da çeşitli meslek gruplarına mensup 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
03.02.2018 - 10:49 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çeşitli meslek gruplarına mensup 13 kişi FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Etiketler : samsun,fetö,haberler,
541049 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541049.aspx
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