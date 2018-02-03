Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Salıpazarı'da çeşitli meslek gruplarına mensup 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.