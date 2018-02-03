Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bitlis il kongresinde konuşuyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. PYD, YPG terör örgütü müdür, yiğitsen açıkla, PKK terör örgütü müdür yiğitsen açıkla. Açıklayamazsın çünkü sen onların Meclis'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisin" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MİLLET OLMAK KOLAY DEĞİLDİR"

"Millet olmak öyle kolay değildir. Köklü bir ortak geçmişiniz ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz. Ülkemize kurulan tüm kumpasları sahiplerinin başlarına geçireceğiz. Bugün Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terör örgütleriyle savaşıyoruz. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemal'ler, ne muhasebeci Kenan'lar eksik olur.

"TERÖRİSTLER SÜRÜNGENE DÖNDÜ"

Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz.

Bu millet böyle bir günde nasıl meydana çıktığını ortaya koymuştur. Bu millete yürek ve bilek gerektiren meselede kimse geri adım attıramaz."

"BAY KEMAL YİĞİTSEN AÇIKLA"

Korkaklar, zafer anıtı dikemezler. Türkiye'de bir anamuhalefet var, biri çıkıp diyor ki, PYD bir terör örgütü değildir diyor. Bakıyorsunuz, bir milletvekili çıkıyor Türkiye'nin Afrin'e girişini işgal olarak ifade ediyor. Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin."