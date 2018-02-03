Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;

3 yıllık hasretin ardından tekrar Batman'da olmanın bahtiyarlığını duyuyorum. Tüm Batmanlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Burada sergilediğimiz muhabbet tablosu dostlarımıza güven düşmana korku veriyor. Biz ana muhalefet gibi istediğimiz sonucu alamayınca bunu halka sormuyoruz. Biz kendimizde hatayı arıyoruz. Tehditle şantajla oy toplayan partilerden de olmadık. Türkiye AK PArti döneminde özgürlük siyasetiyle tanıştı. Sorunlarımızın üzerine büyük bir cesaretle gittik ve çözüme kavuşturduk.

TERÖRİSTLERİ NEFES ALAMAYACAK HÂLE GETİRECEĞİZ

O teröristleri nefes alamayacak hale getireceğiz. Çünkü onların nefes alması demek vatandaşımızın nefesinin kesilmesi demektir. 13-14-15 yaşındaki kızlara bunlar dağlarda silah eğitimi vermiyor mu? Bunların artık önüne geçiyoruz. Anaları ağlatmayacağız. Gerekirse Afrin'e önce ben gideceğim siz de benimle beraber geleceksiniz. Türkiye'yi yurtdışına şikayet edenleri biz çok iyi tanırız. Bunların cinsini çok iyi biliriz. Neler yaptılar neler yapıyorlar hepsi kayıtlarımız da var. Çocukları zorla dağa kaçırılan anaların yürek feryatlarını duymadılar. Aydınlara sesleniyorum. Bunların aklına hak hukuk demek gelmedi. Terör örgütü camilerimize alçakta saldırırken seslerini duydunuz mu? Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık, onun için meydanı kanı bozuklara bırakmayacağız. Bizim yardım kapımız Allahtır. O bize yeter. Kapalı kapılar ardında hangi fitne kazanların kaynadığını biliyoruz. Ne terör örgütlerinin nede onlara piyonluk yapan siyasetçi, sanatçı, aydınların bizi hedeflerimizden şaşırtmasına izin vermeyeceğiz.

CHP'NİN AHLAKSIZ TEMSİLCİLERİ...

(ÖSO) Onlar 'Biz Osmanlı'nın, Türk'ün dostuyuz' diyor. Bu CHP'nin ahlaksız temsilcileri de onları kalkıyor, maalesef terör örgütüyle iş tutanlardan ilan ediyor. Şu anda Özgür Suriye Ordusu kiminle yan yana? Benim Mehmedimle yan yana, omuz omuza. Kolunda fors olarak ne var? Türk bayrağı var. Peki PYD'nin kolunda ne var? Amerika'nın bayrağı var. PKK'nın malum, artık ne dersen de, onlar var. Bu CHP, işte bu. Bu aziz milleti en kaliteli hizmetlerle buluşturmakta kararlıyız. Son 15 senede çok ciddi mesafe kaydettik. Teröristler Hasankeyf barajının yapılmasını istemiyorlardı. Çünkü terörün önünü kesiyordu.

BU ÜLKE ESKİ TÜRKİYE'NİN HARAMZADELERİNİN TAPULU MALI DEĞİLDİR

Bu topraklar, millete silah doğrultan darbecilere, sokakları savaş alanına çeviren vandallara, eli kanlı terör örgütlerine, kalemşorluk yapan lümpenlere terk edilemeyecek kadar mübarek yerlerdir. Ülkemiz senelerce milletin kanını emen eski Türkiye'nin haramzadelerinin tapulu malı hiç değildir.