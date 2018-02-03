Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi’nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan 2015 yılında uzman çavuşluğa başlayan Ali Yılmaz’ın Bitlis’te görev yaparken Afrin’deki operasyona katıldığı belirtildi.



Hatay’a da şehit ateşi düştü

Suriye’nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis’e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram’ın acı haberi Hatay’daki baba evine ulaştı. Teröristlerce Suriye’den atılan roketin Kilis’e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit oldu. 25 yaşındaki şehidin acı haberi Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Ahmet Bayram’ın cenazesi yarın mezarlıklar kompleksindeki camide öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği’ne defnedilecek.

