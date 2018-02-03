TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik 03 Şubat 2018 tarihinde saat 17:52’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir" denildi.
TSK: "Afrin'in Şeyh Horoz bölgesine hava harekâtı düzenlendi"
03.02.2018 - 18:45 | Son Güncelleme: 03.02.2018 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesine hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tsk,hava harekâtı,afrin,şeyh horoz,
541132 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541132.aspx
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