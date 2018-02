Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Balıkesir Kongresi’nde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Başbakan Binali Yıldırım, salonu baştan sona gezerek vatandaşların ilgisine karşılık verdi. Salonda ’Türkiye’de şimşeğiz, Afrin’de Yıldırım, Balıkesir’e hoş geldin Binali Yıldırım’ pankartı açıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da katıldığı kongrede konuşan Başbakan Yıldırım, "Bu sevgimiz, muhabbetimiz, coşkumuz artarak devam etsin. Şehir şehir Türkiye’yi inşa etmek için çıktığımız yolculukta bugün Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’deyiz. Balıkesir’in güzel insanları ile AK kadrolarla beraberiz. Binlerce kardeşimiz de dışarıda, soğuk havaya rağmen coşkuyla bizi karşıladılar. En kalbi selamlarımı gönderiyorum. Balıkesir’in 20 ilçesine buradan selamlarımı gönderiyorum. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. AK Parti’nin neferleri olarak her kongremizde bu güzel ülkeye, bu yüce millete hizmet aşkımızı tekrarlıyoruz. Bu aşkla Türkiye’nin her köşesindeyiz. Bu cennet vatanın her karış toprağına sevdalıyız, muhabbetle bağlıyız. Bizim siyasetimiz insanı merkeze alan bir siyasettir. Bizim siyasetimiz adaleti, vicdanı, merhameti, hakkaniyeti vazgeçilmez değer olarak kabul eder. Bizim siyasetimiz darda olanı, zalime karşı mazlumu korumayı esas alan bir siyasettir. Hiçbir milletin, hiçbir ülkenin düşmanı değiliz. Her insana gönlümüz açık. Milletimiz 15 yıldır güzel ülkemizin yönetimini bu kadrolara emanet etti. Bizde bu emanete gözümüz gibi bakıyoruz. Milletimizle el ele vererek dünyada örneği olmayan başarılara imza atıyoruz. Bu başarıların arkasında bu vatan evlatlarının duası vardır, bu başarının arkasında ’Durmak Yok Yola Devam’ diyen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının payı vardır” dedi.

“TÜRKİYE REKOR ÜSTÜNE REKOR YAPIYOR”

“Dünyanın en büyük ekonomilerinde bile zayıflık yaşandığı dönemde Türkiye rekor üstüne rekor yapıyor” diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“2017’de 3. çeyrekte dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye’dir. Bugün ülkemizde var olan güven ve istikrarla ülkemizin 2023 - 2053- 2071 hedeflerini gerçekleştirmek adına kararlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu aynı zamanda ekonomik göstergeler ortaya koyuyor. İş adamlarımıza, ihracatçılarımıza güveniyoruz ve onlara özgüven kazandırıyoruz. Vatandaşımızın önündeki engelleri kaldıra kaldıra bugünlere geldik. Türkiye’nin önündeki engellerden en büyüğü tutuculuktu, ağır bürokrasiydi. Bütün bu engellemeleri ortadan kaldırdık. Türkiye’yi 15 yılda 3 kat büyüttük. 2002’de 36 milyar ihracat yapan bri Türkiye vardı, IMF’den borç dilenen bir Türkiye vardı. 2017 Şubat - Aralık döneminde ve 2018 Ocak döneminde 12 ayda Türkiye 36 milyar dolardan 158 milyar ihracata çıkmış. Türkiye’ye yakışan bu. 2017’ye göre 2018’de de ihracatımız artıyor. Bu senenin ilk ayında yüzde 16’dan fazla artış var. Memleketin bereketini Mevlam gün geçtikçe arttırıyor. Türkiye doğru yoldadır, doğru istikamettedir. Bir yandan terör örgütlerine içeride ve dışarıda mücadele verirken, diğer yandan da milletimizin hak ettiği hizmetleri yapa yapa geliyoruz. 15 yıl içinde bütçemizi 6 kat büyüttük. Türkiye’nin 2002’deki toplam bütçesi 120 milyar idi. 2018’de sağlık bütçemiz bile 127 milyar. Sağlık bütçesi bile tek başına 2002’deki bütçeden daha büyük. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini görmek için bu rakamlara bakmak yeter. Daha önce Tükiye’de ihracatı bilen 12 ilimiz vardı. Bugün hamdolsun 81 ilimizin tamamında ihracat yapılıyor. Çiftçimizin, işçimizin, emeklimizin hep yanında olduk. Tarımsal destekleri 15 yılda 7 kat arttırdık. 2002’de Tükiye’nin bir yıllık tarım geliri 37 milyar idi. 2016’da bu rakam 162 milyara çıktı. 15 yıl önce Türkiye tarım üretiminde Avrupa’nın 4. ülkesi iken bugün birincisi olduk. Geçtiğimiz yıl gübrede KDV’yi kaldırdık, mazot desteğini uygulamaya soktuk. 2018’de mazot desteğini arttıracağız. Deponun yarısı sizden, yarısı bizden. Tarım ihracatımız 15 yılda 4 kat arttı. Bunlar durup duruken, boş boş konuşurken olmadı. Br yandan darbecilerle, terörle mücadele ederken bir yandan da milletimizin yıllarca hasret kaldığı hizmetleri yapa yapa bugünlere geldik. Bu ülkenin sahibi benim diyen vesayet örgütleri ile mücadele ede ede bugünlere geldik. 15 Temmuz’da Balıkesir’de meydanları dolduran Kuvayi Milliye ruhunun evlatları darbecilere geçit vermedi, ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, alçaklara hak ettiği dersi verdiniz."

“ŞEHİTLERİMİZ OLACAK AMA HESABINI DA MİSLİ İLE ÖDEYECEKLER"

Başbakan Yıldırım, "Zeytin Dalı Harekâtı devam ediyor. Orada şehitlerimiz oldu, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz sadece Mevlamızın önünde eğiliriz bunu hiçbir zaman unutmayın. Biz Zeytin Dalı Harekâtını niye yapıyoruz? Bununla ilgili bilen ve bilmeyen konuşuyor. Efendim, ana muhalefet partisinin kimi kendini bilmez vekilleri PYD terör örgütü değil diyebiliyor. Bu ne ahmakça bir şeydir. Bunun PYD’nin PKK’nın Suriye’deki aynı örgüt olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyorlar. Sıkça, millî olmaktan bahseden, ’Ekonomi millî olacak’ diyen Ana muhalefet partisi ’Bir tüfek bile yapamıyoruz’ diyor. Sen nerede yaşıyorsun kardeşim. Türkiye savunma sanayinde yüzde 65’in üzerinde bir kapasiteye sahip. Bugün Afrin’de, Kuzey Irak’ta mücadelede kullanılan savunma araçları ve mühimmat yerli ve millîdir. Hiç kimse merak etmesin, savunma sanayimizi daha da güçlendireceğiz. Bazı insan hakları örgütleri PYD, PKK, DEAŞ bunların Afrin’de yaptığı katliamları görmezden geliyor ve Türkiye’ye nasihat ediyorlar. Sivil katliamları kim yapıyor? Harekât 15. gününde 90’dan fazla karşı taraftan Kilis’e, Hatay’a Reyhanlı’ya roketler geldi. Sivil vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Sivillerin zarar gördüğü tek ülke Türkiye’dir. Zeytin Dalı Operasyonu’nun ne kadar yerinde olduğu gün ışığı gibi ortaya çıkmıştır. Al DEAŞ’ı vur PKK’ya, bunlar aynı yolun yolcusu. Bunların işi öldürmek. Bunların arkasındaki güçler ne derse onu yapıyorlar. Rakka’da DEAŞ operasyonlarından sonra görmedik mi? Rakka’yı kurtardık dediler, DEAŞ’lıları arabalarına bindirdiler, yanlarına PYD’den korumalar verdiler teröristleri çıkarttılar. Bunlar Afrin’e gitti Türkiye’ye sızmaya çalıştılar. Bunların terörle mücadelesi bu. Terörle mücadele edeceğim diye başka bir terör örgütü ile işbirliği yapmak nerede görülmüş. Güney sınırımızda bir terör kuşağı oluşmasına, sözde terör devleti yapılanmasına müsaade etmeyeceğiz. Yuvalına başlarına yıkacağız. Zeytin Dalı Harekâtı ayrıca Afrin’deki Kürt ve Türkmen kardeşlerimizin de terör zulmünden kurtulması için yapılan bir harekâttır. NATO’ya üye bir ülkeyiz. Türkiye’ye yönelik kanlı bir savaş yürüten örgütlere karşı müttefiklerimizi yanımızda göremiyoruz. Harekâtta asker, sivil ÖSO’dan da şehitlerimiz var. Şehitlerimiz olacak ama hesabını da misli ile ödeyecekler" dedi.