Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbekistan'da faaliyette bulunan "Ezgulik" insan hakları derneği yetkilisi Abdurahman Taşanov, yaptığı açıklamada, gazeteci ve aktivist Dilmurod Sayidov'un mahkeme kararıyla, mahkumiyet süresi dolmadan salıverildiğini duyurdu. Taşanov, cezaevinden tahliye edilen ve sağlık durumu iyi olan Sayidov'un Taşkent'teki evine gittiğini bildirdi.

Taşanov, Sayidov'un "Ezgulik" insan hakları derneğinin siyasi mahkumların serbest bırakılmasına yönelik çabaları ve uluslararası toplumun baskısı sonucunda serbest kaldığını ifade etti.

Sayidov, 2009 temmuz ayında dolandırıcılık iddiasıyla 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Özbek makamları, Dilmurod Sayidov'un serbest bırakılma gerekçesiyle ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ülkede son bir yılda muhalif fikirleriyle bilinen Samandar Kukanov, Camşid Karimov, Murad Jurayev, aktivistler Azam Farmonov ve Azam Turgunov ile gazeteciler Salican Abdurahmanov ve Muhammed Bekcan serbest bırakılmıştı.