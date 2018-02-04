ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın Ankara’da yaşayan babası Hüdaverdi Bircan yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hüdaverdi Bircan’ın bugün Afyonkarahisar’da kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Düzenlenen cenaze törenine ADÜ Rektörü Bircan, Bircan’ın mesai arkadaşları, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Rektör Bircan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
04.02.2018 - 03:07 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 03:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın hayatını kaybeden babası Hüdaverdi Bircan son yolculuğuna uğurlandı.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan’ın Ankara’da yaşayan babası Hüdaverdi Bircan yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hüdaverdi Bircan’ın bugün Afyonkarahisar’da kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Adnan Menderes Üniversitesi,rektör,cenaze,Prof. Dr. Cavit Bircan,
541200 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541200.aspx
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