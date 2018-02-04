Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün akşam saat 23.30 sıralarında Ören Mahallesi Kavucaktaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 57 yaşındaki Niyazi Şahin arkadaşı Cafer K. ile birlikte Ören Mahallesi’ne yaklaşık 5 kilometre mesafede ki dağ evinde alkol aldıkları sırada yanlarına gelen bir kişi silahla ateş etmeye başladı. Cafer K. olay yerinden kaçarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, 4 çocuk babası Niyazi Şahin göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yakınları tarafından dağ evinin girişinde kanlar içerisinde bulunan Niyazi Şahin için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahalle sakinleri bir süre sonra yardım çığlığı atan Cafer K.’yı ise dağ evinin yakınlarında buldu. Cafer K. kendilerine aynı mahalleden F.K.’nın ateş ettiğini iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri mahalle sakinleri ile birlikte olay yerine bakmaya gelen F.K.’yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri cinayeti aydınlatmak için dağ evinde ve dağ evinin etrafında delil aradı. Cinayetle ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Niyazi Şahin’in öldürüldüğü haberine gelen yakınlarını mahalleli sakinleştirmeye çalıştı.



Sav nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Niyazi Şahin’in cansız bedeni ambulansa taşındı. Cinayete ilişkin savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.