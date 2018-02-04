Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman hükûmetinin FETÖ aşkı devam ediyor. Bununla ilgili gelişme ise Der Spiegel tarafından duyuruldu. Alman Der Spiegel dergisinin dünkü sayısındaki haberde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı Albay İlhami P. ile ülkenin batısındaki bir şehirde yapılan görüşmeye yer verildi. Haberde, Türkiye’nin, İlhami P’nin iade edilmesini talep ettiği ifade edildi. Haberde, Alman makamlarının ise darbecilerin ağır suç işlemiş olsalar bile kolayca Türkiye’ye iade etmeyeceği belirtildi. “İlhami P. ve Türkiye’de darbeci olarak aranan 3 arkadaşına Almanya’da geçici koruma statüsü verildi" ifadesi kullanılan haberde, bu kişilerin Türkiye’ye iadesinin en az 3 yıl için mümkün olmadığı iddia edildi. İlhami P.’nin Alman devletinden maddi yardım aldığı ve halk eğitim merkezinde Almanca öğrendiği aktarılan haberde, kendisinin mümkün olan en kısa zamanda iş bulmak istediğine değinildi. "Alman polisler bana susmamı tavsiye etti" sözleri aktarılan İlhami P’nin 2017’nin ilkbaharında eski Yarbay Atakan A, askerler İbrahim Y. ve Hasan E. ile Yunanistan’a kaçtığı, 12 Mayıs’ta Girit’ten sahte pasaportlarla Frankfurt’a giden Agean hava yolu şirketine ait uçağa bindiği kaydedildi. FETÖ mensuplarının Almanya’da kaldıkları mülteci yurtlarının önünde polis araçlarının bekletildiği, Anayasayı Koruma Teşkilatının da bu kişilere özellikle Türklere asker olduklarını anlatmamaları yönünde uyarıda bulundukları belirten haberde, kendilerine acil durumlar için telefon numaraları verildiği ileri sürüldü.