Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul’da 10 ayrı ilçede bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Bazı yabancı savaşçıların örgüt adına eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan terör polisi, 10 ayrı ilçede 16 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskında, örgütün aktif olduğu Orta Doğu ülkelerine girip çıkan ve yurda yasadışı yollarla gelen 5’i Türk, 77’si yabancı uyruklu 82 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, terör örgütü DEAŞ'a ait dijital veriler ele geçirildi. Suriye ve Irak’taki çatışmalı bölgelere giriş çıkış yaptığı tespit edilen şüphelilerin, örgütün ana gövdesini oluşturan Orta Doğu ülkelerinin aksine, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri ile Afganistan, Pakistan, Çeçenistan gibi gerilimli coğrafyalarda taban bulan radikal savaşçılar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından diğer işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.