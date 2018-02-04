Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşçilerin isteğiyle ilk olarak fabrikanın imalat bölümünde başlatılan gönüllü fazla mesai uygulaması, daha sonra kurumun Kırıkkale'deki bütün birimlerine yayıldı. Mühimmat Fabrikası Müdürü Selahaddin Adil Kılınçkaya, Zeytin Dalı Harekâtı'nda kullanılan mühimmatı üretmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Kılınçkaya, "İşçilerimiz, askerimizin gösterdiği gayrete karşı 'biz ne yapabiliriz' diye düşünmüş. Üretimi hızlandırmak ve ihtiyaçları zamanından önce karşılamak için her gün bir saat fazla çalışmaya başladılar. Hiçbir ücret talep etmeden böyle bir kampanya başlattılar. Operasyonda kullanılan uçakların ve obüslerin attığı bütün mühimmatlar bu fabrikada üretilmekte. O yüzden gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi. İşçilerden Satılmış Karakaya ise, "Mehmetçik için bir saat fazladan çalışıyoruz. İlk gün 25 arkadaşla başladık. Şu anda fabrikadaki bütün arkadaşlarımız bize destek verdi. TSK'nın sonuna kadar arkasındayız" diye konuştu.