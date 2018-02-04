Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü PKK/PYD’ye ağır darbeler vuruluyor. Genelkurmay Başkanlığı, harekâtın 15’inci gününde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 899 olduğu açıkladı. Türk jetleri öğle saatlerinde Raco’daki terör mevzilerini bombardımana tuttu. Son 24 saatte Raco bölgesinde en az 13 YPG’li terörist öldürüldü, stratejik kasabanın kısa sürede tamamen kuşatılması bekleniyor. Afrin’de düzenlenen operasyonda özel kuvvetler tarafından tespit edilen ve lazerle işaretlenen terör hedefi, savaş uçağımız tarafından nokta atışıyla vuruldu. Jetlerimiz dün ayrıca teröristleri toplantı halinde vurdu. Alınan istihbaratı değerlendiren F-16’ların bombardımanında çok sayıda terörist öldürüldü. Operasyonun başlamasının ardından Hatay ve Kilis’e roket saldırıları düzenleyen YPG’li teröristler, dün ise sınırdaki muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez kasabasını hedef aldı. Atılan 7 füzeden biri çarşıya isabet etti; 1’i ağır 9 kişi yaralandı. Bu arada Hatay Hassa’nın karşısında yer alan Bilal ve Haliliye köyleri de YPG’den kurtarıldı.

Teröristlerin köyden kaçarken geride aralarında roketler, Doçka, Bixi, antitank mayın gibi silah bıraktığı dikkat çekti. Önceki gün kurtarılan Bülbül kasabasından da yeni fotoğraflar geldi. Mehmetçik, kasabadaki karakolda bulunan terör örgütü PKK/PYD bayrağı ile Öcalan posterleri indirdi. Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

HEDEF BAFLİYON TEPESİ

Mehmetçiğin hedefinde topraklarımıza taciz ateşi yapılan Bafliyon Tepesi bulunurken, geçtiğimiz günlerde ele geçirilen Kastel Cindo’da temizlik çalışmaları devam ediyor. PKK’nın yapılandığı en büyük köylerden Kastel Cindo’da çok sayıda tünel bulundu. Teröristlerin, şimdiye kadar bölgede hiç çatışma yaşanmayan köyü köstebek yuvasına çevirdiği ortaya çıktı.

YURT İÇİNDE DE TEMİZLİK

TSK, Zeytin Dalı Harekatı, hudut hattında güvenliğin sağlanması amacıyla son bir hafta içinde yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulundu. Buna göre, geçtiğimiz süreç içerisinde (26 Ocak - 3 Şubat 2018) , PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Hatay ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi. İcra edilen operasyonlarda; 2’si lider kadroda olmak üzere 67 terörist etkisiz hale getirildi.