Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, deniz altı kara yolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi. Bu kapsamda Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, küçük araçlarda 21 liradan 19 lira 20 kuruşa, minibüsler için 31 lira 50 kuruştan 28 lira 80 kuruşa inecek.