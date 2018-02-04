Buna göre, deniz altı kara yolu tünellerinin geçiş ücretlerindeki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi. Bu kapsamda Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, küçük araçlarda 21 liradan 19 lira 20 kuruşa, minibüsler için 31 lira 50 kuruştan 28 lira 80 kuruşa inecek.
Avrasya Tüneli geçişlerinde KDV indirimi yürürlüğe girdi
04.02.2018 - 09:23 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakanlar Kurulunun “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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541246 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541246.aspx
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