Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kongre tebriği
04.02.2018 - 13:08 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP liderine kongre tebriği. Erdoğan, telgrafla Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesini kutladı.
Etiketler : erdoğan,
541285 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541285.aspx
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