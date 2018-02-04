Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.