Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kilis merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017- 2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır" denildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de okulların yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı.