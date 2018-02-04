Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kilis merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017- 2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır" denildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde de okulların yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı.
Kilis ve Reyhanlı'da okullar eğitime bir hafta sonra başlayacak
04.02.2018 - 16:48 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde okulların yarıyıl tatili bir hafta uzatıldı.
Etiketler : kiliste okullar ne zaman açılacak,reyhanlıda okullar ne zaman açılacak,kilis,okullar,
541311 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541311.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER