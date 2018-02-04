Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis'in davetlisi olarak Vatikan'a gidiyor. Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda şimdiye kadar 935 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından satırbaşları:

İadeyi ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ortak insani değerlere dikkat çekilmesi bağbında önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Özellikle Kudüs konusundaki tavrını memnuniyetle karşıladık. Kendisi ile bir kaç telefon görüşmem oldu. Yapacağımız görüşmelerde Filistin, Kudüs Suriye, mülteci konularını da ele alacağız.

Terör örgütlerinin eylemleri ile bu tür ırkçı saldırılar arasında hiç bir fark yoktur. Türkiye zulme uğrayan herkesin sığınağı olmuş bir ülkedir. Hiç bir sıkınrtı olmadan, ibadetlerini serbestçe yerine getirebiliyorlar. Biz bu özgürlüğü korumakta kararlıyız.

İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile de bir araya geleceğim. İtalya ikili ilişkilerimizin mükemmel olduğu bir dost ülkedir.

Görüşmelerimizde siyaset, ekonomi ve savunma sanayi konularını masaya yatıracağız. Ülkemizin DAEŞ, PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyona karşı onları bilgilendireceğiz. Zeytin Dalı Harekatı'nda sağlanan başarı ve gelinen son durumu kendileriyle paylaşacağız.

(Kudüs'ün statüsü) Herşeyden önce şuanda Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürütüyor. Bunun yanında Katolik dünyasının da Papa bir numarası. Bu iki önemli blok bu bölgede adeta belirleyici unsur konumundadır. Amerika, yanında sadece İsraili bulmuş ve yalnız kalmıştır. Türkiye'nin birer ilçesi gibi olan ama adı ülke olan toplamda 8 ülke. Ama karşısında çok ciddi bir katılım oldu. Ve bu yaklaşıma hayır dendi. Bundan sonraki süreç Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin, biz buna çalışıyoruz.

CHP KURULTAYI

Kongreler siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada malum önce 4-5 aday konuşulurken sonunda 2 adaya düştü. CHP Kurultayı ile ilgili söyleyecek hiç bir sözümüz olamaz.

- 935 terörist etkisiz hale getirildi.

59 YIL ARADAN SONRA VATİKAN'A CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek. Erdoğan 59 yıl sonra Vatikan'a gidecek ilk Cumhurbaşkanı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek denilmişti.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.