Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünal, Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde yapılan Kahramanmaraş İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresine katıldı. Kapıda mehter takımı gösterisiyle karşılanan Ünal, operasyonların son terörist yok edileceğine kadar devam edeceğini ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıdaroğlu’nu terör örgütlerine destek vermekle suçladı.

Fırat Kalkanı ile başlayan operasyonların Afrin Zeytin Dalı operasyonuyla devam ettiğini, gerekirse Münbiç’e gireceklerini kaydeden Ünal, “Bugün bizimle, bayrağımızla, toprağımızla, vatanımızla, birliğimizle ve onda gözü olan terör örgütü bile diyemeyenlerle bile maalesef aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bugün artık yüzde 70 oranında yerli ve milli silahıyla mücadele eden ordumuz var. Daha 2012’de biz Kuzey Irak’a sınır ötesi harekatta bulunmak istediğimiz zaman Amerika bize sıcak istihbarat veremeyince, sınır ötesi harekatı yapamıyorduk. Niye biliyor musunuz? Çünkü İsrail’in verdiği insansız hava araçları vardı onlarda birkaç taneydi. Ana kumanda masasında İsrailli yetkili oturur, o görüntüyü alacak istihbaratı karargaha ulaştıracak oradan F 16 kalkacakta biz terörle mücadele edecektik. Ya da Amerika bize sıcak istihbarat verecekte, biz terörle mücadele edeceğiz. Şimdi hamd olsun insansız hava araçlarımızı kendimiz yapıyoruz. Silahlı insansız hava araçlarımızı kendimiz yapıyoruz ve şuanda biz insansız hava aracı teknolojisinde, Dünya’da 1 numarayız” dedi.

“Münbiç’e de gideceğiz”



Ünal, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Eğer biz, Fırat kalkanı harekatını yapmasaydık, bir hançer gibi o terör koridorunu vurmasaydık bugün biz Afrin harekatını yapamazdık. Onlara biz şunu söyledik dedik ki, ‘Eğer biz bu riskleri almazsak, ödeyeceğimiz bedel daha ağır olacaktır.’ Eğer siz risk almazsanız, cesaretle yol yürümezseniz oyunlar bozulmaz kardeşlerim. Zor oyunu bozar. Biz Fırat kalkanından sonra Afrin’e başlayınca önce ne dediler, ‘Afrin’i yapamazsınız’ dediler. Şimdi ne diyorlar, ‘Münbiç’i yapamazsınız’. Münbiç’e de gideceğiz Allah’ın izniyle. Terör nerdeyse terörist neredeyse, sınır güvenliğimizi koruyarak o savaşı Türkiye’nin içine taşımak isteyenleri, o son teröristi bitirinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz.”

CHP’nin terör örgütlerinin avukatlığına soyunduğunu söyleyen Ünal, şöyle devam etti:



“Bunların bir suç örgütü, bunların bir terör örgütü olduğu anlaşıldıktan sonra, bunların yanında kimler yer aldı onlara bir bakalım. Tıpkı Esed’in kendi halkına kurşun sıkmaya başlamasıyla birlikte biz Esed'den elimizi çektik. Esed’in kanlı elini kim tuttu? CHP tuttu değil mi? Sonrada gitti Şam’da Esed’in kanlı elini sıktı. Sonra da bize dedi ki, ‘Siz daha düne kadar Esed ile kol kolaydınız’ Biz dedik ki, Yahu biz Eset ile, kol kola olduğumuz uluslar arası ilişki yürüttüğümüz, dönem de Esed kendi halkını katletmiyordu. Esed kendi halkını katletmeye başlayınca, onun kanlı elini bıraktık. Ama ey CHP, bizim bıraktığımız kanlı eli gittin sen tuttun. Aynı şekilde diyorlar ki, ‘Siz FETÖ ile düne kadar kol kolaydınız’. Biz, bir sivil toplum örgütü olarak diğer sivil toplum örgütü olarak kurduğumuz ilişkiyi onlarla kurduk. Ama onların bir terör örgütü, onların bir suç örgütü ve onların kendi milletine kast eden bir ihanet şebekesi olduğunu gördüğümüzde onlarla savaşmaya başladık. Ama sen ne yaptın onlar için gittin 450 kilometre yol yürüdün. Onları yargılanması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde adeta bir adlık oluştursun diye, bu milletin mahkemelerine laf ettin. Gittin yurt dışlarında Kemal Kılıçdaroğlu dedin ki, ‘Türkiye’de can güvenliği, mal güvenliği yok.’ Türkiye’de ‘emniyet, adalet yok’ dedin. Yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bu davaları götürdüğünde senin bu sözlerini dikkate almayacaklar mı? Alacak. Zaten bu sebepten dolayı sen böyle konuştun. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ne yaptılar, Afrin’e zeytin dalı harekatı başladığında Türk Silahlı Kuvvetlerine hiçbir şey diyemeyen, Afrin harekatını haklılığına bir şey diyemeyen, uluslar arası hukuka uygun harekata bir şey diyemeyen CHP ve arkadaşları ne yaptı? Uluslar arası alanda yine Türkiye’yi zor duruma bırakmak için bu defa Özgür Suriye Ordusu’na dönük saldırılarına başladı.”



Kendi kongrelerinde dahi CHP’nin faşist bir tutum içerisinde olduğunu ifade eden Ünal, “Dün kongreleri vardı biliyorsunuz. Dün kongrede 2 tane aday yarıştı. Şimdi bunlar demokrasiden özgürlükten bahsediyorlar ya, parti içi demokrasiden bahsediyorlar ya. Şimdi, adaylardan bir tanesi 167 delegenin imzasının adaylığını açıkladı. Şimdi diyorlar ki, “Efendim mükerrer imza var bu kişi aday olamaz” yahu, mükerrer imza sadece bu adamın mı listesinde var? Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesindeki mükerrer imzalara niye bakmıyorsunuz. Kendisiyle ilgili olunca her türlü faşistlik, her türlü baskı, her türlü anti özgürlükçü yaklaşım mubah. Ne oldu, en sonunda orada aday olan kişi isyan etti. Siz dedi, “Bu tavrınızla mı bu ülkeye özgürlük getireceksiniz, siz bu faşist tutumunuzla mı Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz” dedi. Kendi içlerinde bile bunların nasıl olduğu ortada. Burasının bir siyasi parti olmadığını çok önce söylemiştim. Düşünün PYD’ye, PKK’ya sempatiyle bakan, PKK’lı teröristlerin cenazesine katılan, terör örgütlerinin avukatlığına soyunan ve FETÖ’nün ağzıyla konuşan adeta karşı karşıyayız” dedi.



2019 başkanlık seçimleri için partililere önemli görevler düştüğünü ifade eden Ünal, “Gönüllere girmeden sandıktan çıkamayız. Sandıktan çıkmak ne den bu kadar önemli, biz Türkiye’yi bunlara bırakabilir miyiz? Biz Türkiye’yi terör örgütleri sempatizanlarına bırakabilir miyiz? O yüzden çok çalışmalıyız, sandıktan çıkmalıyız ve genel başkanımız, liderimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı en az yüzde 60’la başkan yapmalıyız. Çünkü yüzde 50, yüzde 52 olunca bunlar kusuyor. Bunların kusmaması için hiç değilse bu işi yüzde 60 ile halledelim inşallah” dedi.

Kahramanmaraş milletvekilleri, belediye başkanları ile 600 delegesinin yer aldığı kongreye, tek liste halinde aday olan Ayşe Cesur, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı seçildi.