Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
Hatay’da hain saldırı: 1’i ağır 5 asker yaralı
04.02.2018 - 20:28 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 20:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Hassa ilçesi Erol Çavuş Sınır Karakoluna akşam saatlerinde teröristlerce düzenlenen havan saldırısında 1’i ağır en az 5 askerin yaralandığı bildirildi. Yaralıların ambulanslarla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.
Etiketler : hatay,hassa,karakol,
541344 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541344.aspx
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