CHP Kurultayında ikinci gün devam ediyor. CHP Kurultayına katılan vatandaşların bazıları rahatsızlandı. Yedikleri yemekten olduğu iddia edilen kişiler ambulanslara alındılar. Bazı vatandaşlar ise dışarıya çıktılar. Divanlık Başkanlığı tarafından yemek konusunda katılanlara uyarı yapıldı.
CHP kurultayında zehirlenme
04.02.2018 - 21:18 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında bazı kişiler zehirlendi.
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı,CHP,zehirlenme,
541354 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541354.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER