CHP Kurultayında ikinci gün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu oylamaları yapıldı. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu yeni üyelerinin isimlerinin bulunduğu sandıklar açıldı.
Bazı milletvekilleri barikatların kaldırılması yönünde talepte bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kendi talepleri dışında barikatların konduğunu belirterek, barikatların kendilerine yakışmadığını ve barikatların kaldırılacağını ifade etti. Tezcan konuşmasından sonra barikatlar kaldırıldı.
CHP Kurultayında sandıklar açıldı
05.02.2018 - 02:07 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayında sandıklar açıldı.
CHP Kurultayında ikinci gün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu oylamaları yapıldı. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu yeni üyelerinin isimlerinin bulunduğu sandıklar açıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : CHp,kurultay,sandıklar açıldı,sonuç,
541389 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541389.aspx
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