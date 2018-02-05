Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 02.30 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi Kınalı Keklik Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağıştan dolayı iki katlı ev çöktü. Çökme sırasında evde bulunan bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de evi kontrol etti. Araç geçişine izin verilmezken evin kalan geri kısmının yıkılacağı öğrenildi.