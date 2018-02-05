Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Ankara Spor Salonunda düzenlenen CHP’nin 36. Olağan Kurultayının son günü de hareketliydi. Önceki gün ‘Mükerrer oy’ krizi ile başlayan kurultaya koltuk sevdası damga vurdu. Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Yönetim Kültür Platformu (BYKP) üyelerinin belirlendiği kurultayda 60 kişilik PM üyeliği için 488, 15 kişilik YDK üyeliği için ise 108 aday yarıştı.

KOKU ANONSU YAPILDI

Salon içi ve dışındaki propaganda yarışı curcunaya yol açtı. Üzerinde adayların isim ve fotoğrafları olan tişörtler giyen, ellerinde pankartlar taşıyan partililer, destek için delegelerin arasında dolaştı. Bazı adaylar ise salonda stant kurarken, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu şeker, kalem, ıslak mendil, not defteri ve çakmak dağıttı. Yöresel kıyafet giyen bazı gençler de PM adaylarının pankartını taşıyarak destek istedi. PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. İsimler silinmeden önce Divan’dan salona “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kabinlerinden uzak duralım, kokudan etkilenmeyin” şeklindeki uyarı yapıldı. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçim ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başladı. Her kabinin başına da bir özel güvenlik görevlisi konuldu.

Bu arada dağıtılan kumanyalardan yiyen çok sayıda kişi zehirlenme bulgularıyla ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İLGEZDİ’Yİ LİSTESİNE ALDI

Salonda “Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi” adı altında çok sayıda liste ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun A takımından iki isim PM’ye aday olmadı. Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olmadığını öğrenen Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır PM’den adaylığını geri çekti. CHP liderinin listesine, görevden el çektirilen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin eşi Gamze İlgezdi ile son günlerde dikkat çeken açıklamalar yapan Selin Sayek Böke ve Öztürk Yılmaz’ı aldığı görüldü.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanlığa yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na dün bir telgraf göndererek tebrik etti.