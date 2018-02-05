Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 05 Şubat 2018 tarihinde, 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 947 olmuştur.

BİR KÖY DAHA ALINDI

Öte yandan sosyal medyada ÖSO'ya yakın hesaplar Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Racu'nun batısındaki Surki Köyü'nü de teröristlerden temizlediğini duyurdu, köyden fotoğraf paylaşıldı.

33 NOKTA TEMİZLENMİŞTİ

TSK ve ÖSO güçleri, dün son olarak Afrin'in batısındaki Raco beldesine bağlı stratejik öneme sahip olan 1027. Tepesi'ni teröristlerden almıştı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in beş beldesinde 1'i belde merkezi, 21'i köy, biri köy altı yerleşim ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 33 noktayı örgütten kurtarmıştı.

Daha önce terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köy Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyü.