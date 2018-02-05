Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin Harekatında 17. güne girildi! TSK’dan yapılan son açıklamaya göre etkisiz hale getirtilen terörist sayısı 947. 20 Ocak’ta başlayan harekat kapsamında acı haberler de gelmeye devam ediyor. Dün iki asker daha şehit olurken, önceki gün 5 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

Güvenlik kaynakları, Şeyh Horoz’da TSK’ya ait Leopard tankına yönelik saldırının Rus yapımı güdümlü tanksavar silahlarından 9M113 Konkurs ile yapıldığını değerlendiriyor.

NATO kod adı 'AT-5 Spandrel’ olan bu tanksavarın roketi yarı otomatik güdümlü ve komuta edenin optik cihaz üzerinden güdümleme/bakış sinyalizasyon sistemiyle hedefe uçuyor. Hürriyet