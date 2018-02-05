Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Papa Francis'le görüşmek üzere Vatikan'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Vatikan'da törenle karşılandı.

PAPA-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile baş başa görüşmesi sona erdi.

59 YILIN ARDINDAN İLK ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Francis'le yapacağı görüşmenin ardından, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Vatikan'a Türkiye’den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret 1959 yılında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Celal Bayar tarafından yapılmıştı.

İTALYA CUMHURBAŞKANI'YLA BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili iş birliği konularının ele alınacağı söz konusu görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.