Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgularının ardından söz konusu 7 şüpheli Adliye'ye sevk edildi.