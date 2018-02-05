Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki sorgularının ardından söz konusu 7 şüpheli Adliye'ye sevk edildi.
Elâzığ'da DHKP-C operasyonu: 7 gözaltı
05.02.2018 - 13:38 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elâzığ'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Adliyeye sevk edildi.
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