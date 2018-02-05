Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehidin cenazesi, burada anne Zeynep, baba Mustafa Akgül ile yakınları, Amasya Valisi Osman Varol, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgenaral Özkan Edip Akgülay, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı tarafından karşılandı. Şehidin üniformasını giyerek asker selamı veren kız kardeşi Fatma Nur Akgül ve yakınları gözyaşı döktü. Akgül'ün cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere karayoluyla memleketi Çorum'un Alaca ilçesine götürüldü.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) Suriyenin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün, Çorumun Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Aygül’e acı haber verildi.

Suriyenin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 26 yaşındaki Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygülün ana ocağına ateş düştü. Çorumun Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesinde oturan şehidin annesi Zeynep Aygüle acı haber, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammed Esad Eyvaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Bir özel şirkette işçi olarak çalışan annesi Zeynep Aygül, oğlunun şehit olduğu haberini almasının ardından gözyaşlarına boğuldu.ÿŞehidin evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu. 1.5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Akgül’ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, baba Mustafa Aygülün Bursanın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği, haberinin ardından Çoruma doğru yola çıktığı bildirildi.

Taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Eyvaz, şehidin yarın memleketine getirilmesini beklediklerini dile getirerek, "Şehidimizi yarın son yolculuğuna uğurlayacağız. Ailesi başta olmak üzere TSK’mıza ve ilçe halkımızın başı sağ olsun" diye konuştu.

Şehit Aygül’ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı belirtildi. Şehidin 3 kardeşi olduğu, 1.5 yıldır nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı yaz başlangıcında da düğün yapacağı öğrenildi.