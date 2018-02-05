Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 Şubat'ta Üyüklütatar köyünde durdurulan minibüste gözaltına alınan "FETÖ'ye üye olmak" suçlamasıyla Kayseri ve Edirne sulh ceza hakimliklerince yakalamaları bulunan M.K (38), N.K (35) Y.A (26) ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen sürücü C.O, kılavuzlar O.A ve C.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aynı minibüste bulunan Afganistan uyruklu M.H. ve B.R. ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen M.K, N.K. ve Y.A. "FETÖ'ye üye olmak", C.O, O.A. ve C.Y. ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Afganlarla sınırı geçerken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
05.02.2018 - 14:37 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde Afgan göçmenlerle aynı araçta yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Etiketler : Edirne,Yunanistan,FETÖ,
541540 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541540.aspx
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