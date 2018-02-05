Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından merkez Eyyübiye ilçesindeki Ulu Cami'ye getirildi.



Burada şehidin fotoğrafını ve Türk bayrağını elinden düşürmeyen annesi Yasemin, babası Mehmet ve ağabeyinin askeri kamuflajını giyen kardeşi Ceren, gözyaşı döküp, şehidin tabutunu öptü.

Törene katılan ve zaman zaman duygulandığı görülen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da şehidin ailesini teskin etti.



Gözyaşı döken şehidin ailesine bir yakını "Bugün düğün günümüz, ağlamak yok" diye seslenince aile fertleri gözündeki yaşı sildi.



Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, binlerce kişinin katıldığı törende tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla Şehitlik Mezarlığı'na getirildi. Bu sırada, "Şehitler ölmez vatan bölünmez, bayrak inmez" gibi sloganlar atıldı.



"Türkiye'yi teslim alamayacaklar"



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, törende yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulundu.



Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini anlatan Fakıbaba, "Hainler şunu çok iyi bilmeli Mehmetçikler onlara misliyle cevap vermektedir, vermeye de devam edecektir. Allah'ın izniyle tek bir terörist kalmayıncaya dek mücadelemiz devam edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.



Hainlere yatacak yerin bırakılmayacağını vurgulayan Fakıbaba, "Allah bizlere de böyle ölüm nasip etsin. Biz ölümü tadacağız Allah bize böyle ölüm tattırsın. Bu hainler bilecek Türkiye'de son bir fert kalıncaya kadar Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur ancak sınırlarımızı ve kardeşlerimizi korumak Türkiye'nin en büyük görevidir. Binlerce kilometreden gelip siz Türkiye'ye terör göndereceksiniz. Siz bunu yapamayacaksınız, yapamayacaksınız, yaptırmayacağız. Hainlere bu Mehmetçik gerekli cevabı vermektedir, daha da verecektir." şeklinde konuştu.



"Afrin bir başlangıçtır"



Sınırlarının terörden arındırılacağını aktaran Bakan Fakıbaba, şunları kaydetti:



"Sanmayın Afrin bir sondur, Afrin bir başlangıçtır, sınırların tümünü alacağız Allah'ın izniyle terörden temizleyeceğiz. Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur ama Türkiye'nin çakılında gözü olanın gözünü biz çıkartacağız. Vatan uğruna ölmek ne kadar mukaddes bir şeydir, Yarabbi bana da böyle bir ölüm nasip et, nasıl olsa öldüreceksin beni, bana da böyle ölüm nasip et. Türkiye'nin, ailelerimizin ve hepimizin başı sağ olsun."



Şehidin naaşı, İl Müftüsü İhsan Açık'ın duası ve cenaze namazının ardından defnedildi.



Bu arada şehit Çubukçu'nun Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında şehit düşen silah arkadaşı Furkan Yayla'nın cenaze törenine katıldığı ve Yayla'nın annesine sarılarak teselli ettiği öğrenildi.



Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan, Mehmet Akyürek, Mahmut Kaçar, askeri yetkililer ile binlerce vatandaş katıldı.



İSKENDERUN

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal (25) memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Vurdal'ın İskenderun Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilk olarak Karayılan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.



Burada helallik alınması sırasında şehidin annesi Nuran Vurdal oğlunun takım elbisesini tabutunun üstüne koyup, "Bütün çocuklarım devletimize feda olsun." diyerek gözyaşı döktü.



Daha sonra Vurdal'ın cenazesi, törenin düzenleneceği mahalle meydanına götürüldü.



Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Vurdal'ın cenazesi, Karayılan Mezarlığı'na defnedildi.



Törene şehidin yakınları, Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Hatay Valisi Erdal Ata, milletvekilleri, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

OSMANİYE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü, Zeytin Dalı Harekatı'nde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bekir Evren (25), memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Uzman Çavuş Bekir Evren'in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, helallik alınması için Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınırken, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını gören babası Hasan Hüseyin, annesi Emine ve eşi Zehra Evren ile kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. 2.5 yıllık uzman çavuş olan şehit Evren'in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mezarlık Cami'ne götürüldü.



Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, Belediye Başkanı Kadir Kara, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende taziyeleri kabul eden emekli işçi Hasan Hüseyin Evren, "Oğlum şehit oldu, Allah'ın yanında daha kıymetli, 3 oğlum daha var, onları da seve seve vatan için gönderirim. Bu terörün kökü kazınacak inşallah" dedi.



ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTİYORDU



Törende eşinin askeri parkasını giyip, şapkasını takan Zehra Evren de eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, "Çok istiyordun şehit olmayı, istediğin oldu" dedi.



Anne Emine Evren ise oğlunun tabutunu öpüp, "Ben ağlamıyorum kuzum, düşmanları sevindirmeyeceğim. Vatan sağ olsun diye konuştu.



İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Asri Mezarlığı içindeki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ise Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in Osmaniye'nin 255'inci şehidi olduğunu söyledi

KONYA

Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek "helallik" istendi.



Şehit Seçen'in naaşı daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Ulu Cami'ye getirildi. Şehidin yakınları, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.



Oğlunun kamuflaj ve beresini giyen baba Sedat Seçen, şehidin tabutunun başındaki fotoğrafına sarılıp öptü.



Şehit oğlunun vasiyeti olduğunu söyleyen Seçen, "Bize, 'Şehit olursam sakın ağlamayın' derdi. Vasiyetini tutuyorum. Dimdik ayaktayım yavrum, ağlamayacağım. Vatan ve ordumuz sağ olsun." dedi.



Aynı saldırıda yaralanan şehit Seçen'in komutanı Uzman Çavuş Sedat Kurtoğlu ile dört silah arkadaşı, berelerini tabutun üzerine bıraktı.



Sağlık görevlilerinin yardımıyla ayakta duran şehidin aynı yaştaki kuzeni Muammer Seçen'i, arkadaşları teselli etmeye çalıştı.



Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.



Törene, şehidin yakınları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.