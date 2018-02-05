Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'in merkezine doğru ilerlemeye başladı.

ADIM ADIM AFRİN'E

Huzur ve barış ortamını sağlamak isteyen Mehmetçik, bölgedeki köyleri ve stratejik noktaları tek tek teröristlerden arındırıyor.

YPG PANİK YAPTI

Havadan ve karadan düzenlenen etkili operasyonlar nedeniyle Afrin'in merkezine kaçan YPG'li teröristler, burada korku dolu bir bekleyişe geçti.

HER YERE HENDEK

TSK'ya ait jetlerin Minnak Havaalanı'nı vurduktan sonra Amerika'dan istediği desteği alamayan örgüt, Afrin'in merkezinde hendek kazmaya başladı.

GİZLİ GÖRÜNTÜLER

Teröristlerin hendek çalışmaları sürerken, örgüte ait gizli görüntüler ortaya çıktı.

SİHA MI VURACAK F-16 MI

Türk askeri için, açık istihbarat niteliği taşıyan görüntülerde, teröristlerin hangi noktalarda gözlem noktası oluşturduğu ve nerelere hendek kazdığı açık bir şekilde görülüyor.