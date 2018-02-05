Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

59 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde Vatikan'a gerçekleştirilen ilk ziyaret noktalandı. Cumhurbaşkanlığından, Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa Franciscus ile görüşmesinin detayları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Papa Franciscus arasındaki görüşmede, ABD yönetimine Kudüs kararının sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi.

"KUDÜS'ÜN STATÜSÜ KORUNMALI"

Erdoğan ve Papa, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından kutsal addedilen Kudüs'ün BM kararları ve uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş statüsünün muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı.



PAPA'YA KUDÜS TEŞEKKÜRÜ

Görüşmede, ABD yönetimine, Kudüs'le ilgili kararın sakıncaları ve uygulamaya geçirilmemesi yönünde telkinleri sürdürmenin önemine değinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs" konusunda verdiği mesajlarından dolayı Papa'ya teşekkür etti.

Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinildi

Papa Franciscus da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kudüs" meselesiyle ilgili çabalarından ve mültecilere yönelik yardımlardan dolayı takdirlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Suriye'de yaptığı operasyonlar hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

İSLAMOFOBİ ELE ALINDI

Yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ile ortak mücadeleye değinilen görüşmede, dinleri terörle ilintilendirmenin yanlış olduğu da vurgulandı. Bu çerçevede, İslam'ı terörle özdeşleştirmeye yönelik kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması gerektiği belirtildi.

Türkiye'de Katolikler dahil farklı inançlara mensup herkesin barış içerisinde bir arada yaşamalarına önem verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iradeyi somut olarak ortaya koyma adına son dönemde 14 kilise ve bir sinagogu onardıklarına dikkati çekti.

"BARIŞ VE İSTİKRAR TESİS EDİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa Franciscus, bölgede barış ve istikrarın tesis edilmesi, yaşanan insani dramlara seyirci kalınmaması için uluslararası toplumu harekete geçirmesi hususlarında ortak adımlar atmanın mümkün olduğuna işaret etti ve gelecekte de temasları sürdürme konusunda mutabık kaldı.

ERDOĞAN, AZİZ PETRUS BAZLİKASINI GEZDİ

Erdoğan, Papa'dan sonra, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'daki görüşmeleri sonrasında Apostol Sarayı'nda bulunan ve Roma'daki en büyük dört bazilikadan ikincisi olan "Aziz Petrus Bazilikası" ya da "San Pietro Bazilikası" olarak bilinen yere geçti. Burayı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da eşlik etti. Hristiyanlığın en büyük kilisesi olarak kabul edilen "Aziz Petrus Bazilikası", kubbesi ile Roma'nın siluetindeki en önemli parçalardan birisi olarak biliniyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan'a iki günlük resmî ziyareti dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirden ayrılana kadar Roma'da yaklaşık 3 bin 500 kolluk kuvveti görev yapıyor. Şehirde en yüksek seviyeye çıkarılan güvenlik önlemleri çerçevesinde Roma'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

ROMA'DA 'YEŞİL BÖLGE'

Roma'da "yeşil bölge" oluşturuldu. İlan edilen "yeşil bölge" kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti boyunca şehirde hiçbir gösteriye izin verilmiyor.