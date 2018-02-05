TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet almıştır. Hafif hasar alan tankımızda personel zayiatı bulunmamaktadır" denildi.
Afrin'de bir tank daha isabet aldı
05.02.2018 - 17:47 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 18:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK, Afrin harekatında Küçük Darmık Dağı bölgesinde bir tankın daha isabet aldığını duyurdu. Açıklamaya göre tank hafif hasar aldı, personel kaybı yok.
Etiketler : afrin,tsk,tank,
541582 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541582.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER