Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın konuşmasından satırbaşları:

Başbakanımızın Hatay ve Kilis'e yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarımızın Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle ortaya çıkan sorunlarına ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kilis esnafının vergi borçları 2018 tarihine kadar uzatıldı.

Afrin bölgesini terörden arındırmak sınır güvenlşiğimizi ve bölgede yaşayan vatandaşımızın can ve mal güvenliği için Afrin Harekâtı başlatılmıştır.

Hava sahasını kullanmaya ilişkin bir sorun söz konusu değildir. Kesin bir bilgiye ulaşınca bunun menşelini açıklayacağız. Elimzideki veriler fikir versede kesin olarak bir bilgi yok.

2017-2018 Eğitin ve Öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kilis ve Hatay'da öğrencilerimiz ikinci yarıya başlayamadı. Bir hafat ertelenmiştir. Güvenlik şartları takip edilmektedir. Olumsuz anlamda bir değişiklik olursa bu durum değişir.

HOLLANDA İLE BÜYÜKELÇİ TARTIŞMASI

(Hollanda'nın açıklamaları, büyükelçi) Hollanda ile Türkiye arasında sorun yeni değil. Diplomatik ilişkiler kesilmemiştir, aynen devam etmektedir. Bizim de orada büyükelçimiz yok, onların da Türkiye'de büyükelçileri yok.

Türkiye daha önce defalarca PYD-YPG terör örgütüne silah vermemeleri konusunda uyarmıştır. Silah ve mühimmat yardımı yaptılar. Türkiye olarak bu silahların Türkiye'ye karşı kullanma olasılıklarının fazla olduğunu her zaman ifade ettik.

Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken terör örgütleri bunları kullanmaktadır. ABD'nin şuan yaptığı bir silah yardımını biz tespit etmiş değilir. Daha önce Kuzey Irak, Fırat'ın doğusunda bölgedeki PYSD-YPG terör örgütüne ulaşan silahlarınakil ederek ulaştırmaya çalıştıklarını biliyoruz.