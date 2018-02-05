Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sürerken, PKK/PYD mevzileri Kilis sınır karakollarında konuşlu bulunan ÇNRA tarafından vuruluyor. Yapılan atışların sesleri ve mermilerin izleri Kilis kent merkezinden dahi görülüyor. Akşam saatlerinde çok namlulu roketatar atışları yoğunlaştı.
Sınırda konuşlu birlikler PKK/PYD mevzilerini vuruyor
05.02.2018 - 21:30 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te sınırda konuşlu bulunan çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ile Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/PYD mevzileri vuruluyor.
Etiketler : Kilis,PKK/PYD mevzileri,sınır birlikler,
541611 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541611.aspx
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