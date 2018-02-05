Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Roma temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi program kapsamında İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti
05.02.2018 - 22:55 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Roma’da İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’yi kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,İtalya Başbakanı,roma,
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