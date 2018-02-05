Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam Vatikan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Temasların sürdüğü Vatikan'da Emine Erdoğan bugün Kadın Dayanışma Konseyi'ni ziyaret etti ve burada bir konuşma gerçekleştirdi.