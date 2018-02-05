Dün akşam Vatikan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Temasların sürdüğü Vatikan'da Emine Erdoğan bugün Kadın Dayanışma Konseyi'ni ziyaret etti ve burada bir konuşma gerçekleştirdi. 

 