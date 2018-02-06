Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından 5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Ankara Ataköşk Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ESAM Genel Başkanı Recai Kutan ve çok sayıda davetli katıldı.



Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda davetlilere konuşma yapmak için kürsüye gelen Recai Kutan, İslam aleminin uzun zamandır kanayan yaralarından biri olan Keşmir’deki vahşet ve zulümlerin her yıl 5 Şubat günü bütün dünyada anıldığını söyledi. Müslüman coğrafyaların büyük bir kısmında Keşmir’de olduğu gibi ciddi sıkıntıların yaşandığına işaret eden Kutan, “İslam aleminin büyük bir bölümünde tıpkı Keşmir gibi tarihinin en kritik dönemleri yaşanmaktadır. Çünkü birçok İslam ülkesinde zulüm, kan ve gözyaşı var. Bu ülkelerdeki kardeşlerimiz insanlık dışı vahşetle karşı karşıya bulunuyor. Bu dönemde yeryüzünü Batılı emperyalistler şekillendirdi. Dolaylı veya doğrudan bu coğrafyadaki ülkelerin yönetici kadrolarının oluşumunda Batılılar etkili oldu. 1920’li yıllara kadar dünya coğrafyasının büyük bir bölümü Batılılar tarafından işgal edilmişti. Acımasızca katliamlar, işkenceler, soykırımlar yapıldı. Bu yüzden dünya halkının büyük bir çoğunluğu sefalet, açlık ve ölümle burun buruna yaşamak zorunda bırakıldı. İşte Batı medeniyeti denilen medeniyetin gerçek yüzü budur” diye konuştu.



Program alanında uzman akademisyenlerin katılacağı panel ile devam etti. Keşmir sorununun tüm yönleri ile ele alınıp, çözüm yollarının masaya yatırılacağı panele Prof. Dr. Oya Akgönenç, Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. M. Seyfettin Erol ile Arş. Gör. Aydın Güven katıldı.