Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükelçi Ünal, Global News TV kanalının Ottawa Büro Şefi ve "The West Block" adlı programın yapımcısı Vassy Kapelos'un programında Zeytin Dalı Harekatı konusunda açıklamalarda bulundu.

Kapelos'un, operasyonla ilgili olduğu iddia edilen bazı fotoğrafların yayınladığını hatırlatması üzerine Büyükelçi Ünal, ‘’YPG/PYD/PKK’nın sahte haberler çerçevesinde yaptığı dezenformasyon faaliyetleri hiçbir şekilde doğruyu yansıtmamaktadır. Söz konusu yalan iddialar, kullanılan sahte resimlerle gerçekmiş gibi servis edilmektedir. Bu fotoğrafların sahte ve dünyanın farklı bölgelerindeki olaylara ait oldukları tek tek deşifre edilmiştir. Harekatta şu ana değin sivil kayıp yaşanmamıştır ve bu konuya büyük özen gösterilmektedir.’’ dedi.

"YPG, PKK’nın kardeşi"

Büyükelçi Selçuk Ünal ayrıca, terör saldırılarını sürdüren YPG/PYD'nin, ABD ve Kanada dahil olmak üzere NATO ülkelerince de terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın kurduğu örgüt olduğunu söyledi. Ünal, ‘’YPG/PYD, PKK’nın kardeş örgütüdür. Biz bunu bugüne kadar tüm dost ve müttefiklerimize söyledik, söylüyoruz ve bu terör örgütüne destek verilmemesi çağrımızı tekrarlamaya devam edeceğiz.’’ dedi.

Vassy Kapelos'un Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland’in harekat hakkında yaptığı açıklamaya Türkiye’nin yorumunu sorması üzerine Ünal, ‘’Kanada'nın açıklaması, BM Şartı ve BMGK kararlarından kaynaklanan meşru savunma hakkımızı desteklemektedir.’’ diye konuştu.

ABD'nin DEAŞ’la mücadelede müttefiki olan YPG’ye destek vermesinin, iki NATO üyesi arasında çatışma tehlikesi oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruları cevaplandıran Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal şunları söyledi:

‘’Esas olarak bir NATO üyesinin DEAŞ yenildikten sonra dahi, tüm uyarılarımıza ve kaygılarımıza rağmen terör örgütü PKK türevi YPG/PYD'yle iş birliğini neden sürdürdüğünün sorgulanması gerekir. DEAŞ’ın elinde uçak veya helikopter mi vardır ki, YPG/PYD'ye önemli miktarda tanksavar ve uçaksavar silah ve mühimmatları verilmiştir. Türkiye’nin masum Suriyeli Kürtlerle bir sorunu yoktur. Bizim sorunumuz terör odakları iledir. Bu harekat da, bölgedeki terör unsurları temizleninceye kadar devam edecektir.’’