Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TKS) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. 1 yıllık evli olan şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın şehit olduğu haberi Gülşehir’de bulunan ailesine ulaştırıldı.
Afrin şehidinin Gülşehir’in Fatih Mahallesindeki baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Nevşehir'e şehit ateşi düştü
06.02.2018 - 08:56 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda Nevşehirli Uzman Çavuş Şahin Kaya şehit düştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TKS) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın memleketi Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. 1 yıllık evli olan şehit Uzman Çavuş Şahin Kaya’nın şehit olduğu haberi Gülşehir’de bulunan ailesine ulaştırıldı.
Etiketler : Nevşehir,
541695 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541695.aspx
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