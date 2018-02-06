Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen, PKK/PYD’ye silah yardımına devam eden ABD’ye karşı “kendi anayasasına karşı suç işlemekten” dava açılabileceği belirtiliyor. Türkiye’nin kurumsal olarak ABD mahkemelerine, “ABD’nin teröre yardım ettiği” iddiasıyla başvurma hakkı olduğu kaydedildi.

ABD’nin verdiği silahlarla Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye karşı başlatılan Afrin operasyonu kapsamında, AK Parti kulislerinde ABD’ye yönelik atılacak yeni adımlar konuşuluyor. AK Parti’nin bazı hukukçuları Türkiye’nin, ABD’ye “terör örgütlerine yardım yapmaktan” dava açabileceğini belirtirken, bunun gerekçesini de Barack Obama döneminde Beyaz Saray bünyesinde kurulan “Terörle Mücadele İstihbarat Biriminin” raporuna dayandırıyor. AK Parti kulislerinde bu konuda dile getirilen görüşler şöyle:

“ABD Anayasasına göre, terör örgütlerine yardım yapmak anayasal suçtur. Şu anda ABD’nin resmi yöneticileri tarafından açıkça terör örgütüne silah verildiği kabul ediliyor. Her ne kadar PYD’yi PKK’dan ayrı tutarak konuşsalar bile, PKK-PYD ilişkisi bizzat ABD’nin resmi raporlarında tespit edilmiş durumda. Obama döneminde Beyaz Saray bünyesinde oluşturulan, ‘Terörle Mücadele İstihbarat Birimi’nin 2013 yılı raporunda PYD, ‘PKK terör örgütünün Suriye’deki kolu’ olarak yer alıyor. Türkiye, sadece bu rapora atıf yaparak bile ABD mahkemelerine, dava açabilir. Sonuçta, ABD’nin yardım ettiği bir terör örgütü Türkiye’nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye’nin ABD’ye karşı dava açma hakkı bulunuyor.”

NCTC’NİN RESMİ RAPORU

ABD hükümetinin terörle ilgili elde ettiği tüm istihbaratı bir araya getiren ve analiz eden ana kuruluşu Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin (NCTC) internet sitesinde bulunan terör grupları başlığı altında PKK örgütü hakkındaki bilgiler Kongra-Gel (KGK) başlığında veriliyor. Raporun son bölümünde KGK’nın Suriye’nin kuzeyinde varlığını artırdığı belirtiliyor ve PYD, “KGK’nın Suriye kolu” olarak tanımlanıyor.

ABD, ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara da terör örgütü PKK/PYD’ye silah veren ve eğiten ABD’nin; kendi anayasasına göre anayasal suç işlediğini, bu nedenle yargılanması gerektiğini belirtti. Boynukara, “ABD anayasasına göre ‘listelenmiş terör örgütüne’ yardım etmek ve silah vermek anayasal suçtur” hatırlatması yaptı. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise FETÖ’cülerin hazırladığı sahte, yalan, montaj sözde belgeler ve tehditle aldıkları ifadelerle Türkiye’yi yargılayan ABD’nin, terör örgütlerine verdiği silahlar ortadayken çok daha farklı gerekçelerle yargılanabileceğine dikkat çekti. Tayyar, “Türkiye terör örgütlerine silah yardımı gerekçesiyle ABD’yi yargılamalıdır” dedi.

TERÖR İTTİFAKI SÜRÜYOR

Türkiye, Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD’ye karşı Zeytin Dalı Harekâtı’nı yürütürken, ABD’nin eli kanlı hainlere desteği devam ediyor. Bugüne kadar teröristlere 5000 TIR ve 2000 kargo uçağı yardım yapan ABD ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun, Kuzey Irak Kürt yönetimi kontrolündeki Fişhabur’dan Kamışlı’ya geçtiği öne sürüldü. ABD askeri sevkıyatına ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Öte yandan PKK işgalindeki Ras’ul Ayn’da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy, Afrin’deki teröristlere yardım için yola çıktı. Konvoydaki terörist sayısının 400 kişiyi geçtiği sanılıyor. Son oluşturulan konvoyun bizzat ABD’nin talimatıyla Afrin’e gitmekte olduğu belirtiliyor. Teröristler Afrin’e girmek için sıklıkla Esad hakimiyetindeki Nubl bölgesini kullanıyor.