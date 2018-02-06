Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Teröristlerin Afrin’de tankımıza düzenlediği ve 5 askerimizin şehit olduğu saldırıda kullandıkları tanksavarın hangi ülkeye ait olduğu araştırılmaya devam ediyor. Tanksavarın ABD yapımı TOW ya da Rus yapımı Konkurs füzesi olduğu iddia edilirken, bazı güvenlik uzmanları ise tanksavarın Alman-Fransız ortak yapımı Milan antitank füzesi olduğunu söylüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Eski İstihbarat Dair Başkanı Bülent Orakoğlu, tanksavarın hangi ülkenin olduğuna dair henüz net bir bilgi olmadığını ancak PYD/YPG’yi besleyen en büyük unsurun ABD olduğunu söyledi. Orakoğlu, “Hepimiz biliyoruz ki, 5 bin tır yani 25 milyar dolar değerinde silah verdi. Bu yardımların büyük bir kısmını orada korsan havalimanlarına Jumbo uçaklarıyla indirdiler. Rus yapımı veya başka bir ülkeyi işaret etmek ABD provokasyonudur” dedi.

MENBİÇ VE FIRAT HATTI

Orakoğlu, şöyle devam etti: “Rus uçağının düşürülmesi, Ankara’nın Rus Büyükelçisi Karlov’un öldürülmesi ve Astana sürecini bozabilecek tüm girişimlerin ABD’nin provokasyonu olduğu çok açık. Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirecek her türlü provokasyon Pentagon ve CIA kokar. Kilis ve Hatay’a sınırın diğer taraftan atılan füzelerin menşei de ABD’ye ait. Tehlike sadece Afrin’de değil, ayrıca Menbiç’te de Fırat’ın doğusunda da var. Dolayısıyla Türkiye buralarda PKK/YPG/PYD yapılanmasına asla izin vermez. Gerekirse ABD ile de karşı karşıya gelir. O bakımdan Türkiye önce Afrin’i ardından Menbiç ve Fırat Nehri’nin doğusundaki yerleri alması gerekiyor.”

EKMEK, SU GİBİ SANKİ

Emekli Polis Özel Harekat Derneği Başkanı Yesugay Aksakal da yaptığı değerlendirmede, “TSK’ya ait tankın vurulduğu tanksavar Rus yapımı bir silah olabileceği ihtimalleri üzerinde duruluyor. Burada bir tezatlık var ve bu tezatlığın iyi görülmesi lazım. Burada farklı hesaplar ve konular var. Bir şekilde oradaki terör örgütleri farklı yollarla bu silahları alıp kullanabiliyorlar. Eksek, su gibi silah buluyorlar. Dolayısıyla burada normal bir savaş yok, bir istihbarat ve vekâlet savaşının yansıması var” ifadesini kullandı.

MESKUN MAHAL ALÂRMI

Aksakal, şunları söyledi: “Moral ve motivasyon yönünden Türk milleti iyi bir iletişim halinde. Olması da gereken de zaten bu. Fakat burada çok aceleci davranmamak lazım. Bu bir cephe savaşı değil, bir vekâlet savaşı. Burada da önümüzde meskûn mahaller var ve arazide ilerliyoruz. Afrin’e yaklaştığımız zaman meskûn mahal mücadelesinin düşünülmesi lazım çünkü oralarda sivil halka zarar gelmesin diye bazı silahları kullanamayacağız.”