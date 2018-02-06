Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ordusu Zeytin Dalı Harekâtı'nın 17. gününde terör örgütüne darbe üstüne darbe vurmaya devam ediyor. Burseya Dağı'nın alınmasından sonra batıya doğru operasyonlar sürüyor. Yoğun sisin etkili olduğu bölgelerde güvenlik güçleri ile YPG unsurları arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Sınıra sıfır noktada bulunan Sarıkaya Tepesi bölgesinde de çatışma çıktı. Şiddetli çatışmaların ardından Burseya Dağı'nın kuzeyinde yer alan Dikmetaş Dağı ve Sarıkaya Tepesi de terör örgütünden kurtarıldı.

BAYRAĞI DİKTİK

Teröristlerden temizlenen bir dağa, Türk bayrağı dikildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir özel kuvvetler askeri bayrağı tutarken bir diğer asker ezan okuyor. TSK’nin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu dün sabah saatler süren şiddetli çatışmanın ardından Afrin’in batısında, Türkiye sınırı yakınındaki Raco beldesine bağlı Surki köyünde kontrolü ele geçirdi. Surki köyü, Raco beldesinin batısındaki ve Şeyh Hadid'in kuzeyindeki cephelerin birleştirilerek Afrin'in batısında geniş bir cephe hattı oluşturulmasına yönelik operasyonla PYD/PKK'dan alındı. Çatışmalarda PYD’li 4 terörist etkisiz hâle getirildi.

35 NOKTA KURTARILDI

Operasyonun başlamasından bugüne kadar 1'i belde merkezi, 23'ü köy, biri köy altı yerleşimi ve 10'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 35 nokta terör örgütünden kurtarıldı.

Genelkurmay Başkanlığı, harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 947 olduğunu açıkladı. Darmık Dağı eteklerindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roket, Kilis'in sınır hattında bulunan Saatli köyündeki boş araziye düştü. Patlamayan roketi bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hâle getirdi.