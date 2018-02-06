Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından TEM ekipleri, Özel Harekat Polisinin de desteğiyle sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Konya’da 7, Karapınar ve Kulu ilçesinde 1’er olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen 9 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.