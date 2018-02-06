Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından TEM ekipleri, Özel Harekat Polisinin de desteğiyle sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Konya’da 7, Karapınar ve Kulu ilçesinde 1’er olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK ile bağlantısı bulunduğu öne sürülen 9 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü. Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.
Terör propagandası operasyonu: 9 gözaltı
06.02.2018 - 10:20 | Son Güncelleme: 06.02.2018 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Konya,
İLİŞKİLİ HABERLER
-
-
Terör yandaşlarının Afrin yalanları böyle ortaya çıktı! 04.02.2018 Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da ölen Ümame bebek üzerinden kara propaganda yapmaya çalışıp, Tunceli'den bir fotoğrafı da "TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar veriyor" yalanıyla paylaştı.
-
541723 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/541723.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER