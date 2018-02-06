Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturması kapsamda Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Operasyonunu boykot edip ses getirmek ve kendi yandaşlarına moral vermek için çeşitli eylem hazırlığı içinde bulunan 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların askeri tesisler, kamu binaları ve araçlar ile özellikle Mersin’de kayyum olarak görev yapan belediyelere yönelik eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.

Şüphelilerin bulunduğu bölgelerde yapılan aramalarda ise örgütsel yayın ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.